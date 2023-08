Marco Da Graca lascia la Juventus: ufficiale il passaggio del giovane attaccante agli spagnoli dell’Amorebieta

Marco Da Graca lascia la Juventus per volare in Spagna, dove giocherà la prossima stagione in prestito all’Amorebieta. Di seguito il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Nella stagione 2023/2024 Cosimo Marco Da Graca vestirà la maglia della SD Amorebieta.

Dopo il rinnovo con la Juventus fino al 2025, è ufficiale il suo passaggio nel club spagnolo – militante in seconda divisione – con la formula del prestito annuale fino al 30 giugno 2024.

Classe 2002, Da Graca nato e cresciuto a Palermo, arriva a Torino nel 2018 e muove i suoi primi passi in bianconero con l’Under 17 dove gioca 23 partite e segna 4 gol nel corso della stagione 2018/2019.

L’annata successiva passa in Primavera ritagliandosi un ruolo da protagonista.

La stagione 2020/2021 é la più importante per lui poiché sigla 15 gol in 18 partite con l’Under 19 e soprattutto esordisce tra i professionisti, prima in Under 23, il 17 ottobre 2020, e poi in Prima Squadra, il 27 gennaio 2021 in occasione del match di Coppa Italia contro la Spal.

A marzo 2021, poi, arriva la sua prima marcatura tra i professionisti nella partita contro il Grosseto, in Serie C.

Da Graca saluta i nostri colori dopo avere collezionato 124 presenze e siglato 30 reti.

Ora una nuova sfida affascinante, in Spagna.

In bocca al lupo, Marco!

Arrivata poi la conferma della stessa compagine spagnola.

LA NOTA – La Società Sportiva Amorebieta comunica l’arrivo di Cosimo Marco Da Graca (Palermo, 01-05-2002), attaccante italiano in prestito dalla Juventus Torino, con la quale ha già esordito in Champions League, massima competizione continentale a livello di club.

Da Graca si è formato nelle giovanili del Palermo FC prima di approdare alla Juve nell’estate del 2018 all’età di 16 anni. L’attaccante ha scalato le classifiche fino a raggiungere la squadra riserve del Torino, con la quale ha giocato le ultime due stagioni in Serie C.

Il nuovo calciatore azzurro ha disputato due partite ufficiali con la prima squadra della Vecchia Signora, una contro la SPAL nei quarti di Coppa Italia e un’altra in Champions League contro gli svedesi del Malmö. Era il dicembre 2021, nella fase a gironi del campionato, quando la perla italiana entrò in campo allo Juventus Stadium, sostituendo Moise Kean nei minuti finali.

Benvenuto, Marco!

