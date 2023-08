Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il suo commento sul mercato.

CHI MANCA ALLA JUVE – «Beh serve sempre qualcuno a qualsiasi squadra per completare la rosa. Lo stiamo vedendo con le altre big che si continuano a muovere. Se dovessi dire che cosa serve alla Juventus direi un centrocampista di forza e sostanza alla Kessié, per il tipo di gioco che vuole Allegri. Però non è facile da trovare e credo che rimarranno così».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI JUVENTUSNEWS24 A RAVEZZANI

The post Ravezzani sul mercato: «Alla Juve manca questo giocatore» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG