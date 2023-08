Da Graca via in prestito, avventura in Spagna: ecco dove giocherà l’attaccante della Juventus Next Gen

Da Graca ha rinnovato il suo contratto con la Juve fino al 2026, ora l’avventura in prestito. Il centravanti della Juventus Next Gen si trasferisce all’Amorebieta, in Seconda Divisione spagnola.

Prima di partire per la Spagna la firma sul rinnovo coi bianconeri.

