Da Napoli Okafor punge il Milan con una battuta al “veleno”: ecco le parole che aprono il “caso” e la polemica

Da Napoli Okafor punge il Milan con una battuta al “veleno”. Lo svizzero colpisce duro e i tifosi non la prendono bene: le sue parole.

Il Milan nell’ultimo mercato ha decisamente rinnovato la sua squadra, con cinque acquisti di spessore, tra cui spiccano quelli di Gimenez e Joao Félix. Proprio su quest’ultimo si sono intensificati i rumors di mercato, ma le ultime notizie in merito alla sua possibile permanenza in rossonero sono decisamente significative. Tra il Milan e il Chelsea sarebbe infatti già stato strutturato un piano ben preciso, con dettagli già delineati per il futuro del portoghese. Ora non resta che aspettare e capire fattivamente in campo il contributo di un giocatore che sulla carta promette gol, spettacolo e vittorie.

Da Napoli Okafor punge i rossoneri: è polemica

Non solo nuovi acquisti in casa Milan, ma anche cessioni importanti. Tra queste, spicca quella di Okafor, trasferitosi al Napoli per rimpiazzare l’uscita di Kvara. Le recenti parole dell’attaccante svizzero, però, hanno sollevato polemiche e generato risentimento tra i tifosi rossoneri. Le sue dichiarazioni hanno toccato nervi scoperti, alimentando una certa delusione tra coloro che speravano in un suo futuro a Milano. È lecito aspettarsi che questa vicenda lasci un lungo strascico polemico, con i tifosi pronti a commentare e discutere ulteriormente il suo addio e le motivazioni che lo hanno accompagnato.

Che frecciata di Okafor al Milan: le parole che hanno infuriare i tifosi

Noah Okafor, intervistato da Radio Crc, ha svelato alcuni passaggi in merito alla sua cessione dal Milan al Napoli. In particolare h affermato: “Il Napoli è un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio miglior livello di forma. Presto riuscirò di nuovo a esprimermi al meglio e a fare la differenza per aiutare la squadra. Si lavora duramente in allenamento. Per me è qualcosa di nuovo in questo momento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti. Tornerò presto al mio miglior livello”, ha dichiarato Okafor, visibilmente motivato a dimostrare il proprio valore. L’ex milanista ha spiegato di affrontare un processo di adattamento al nuovo ambiente e alle richieste dell’allenatore, ma è convinto che l’intensità degli allenamenti lo aiuterà a superare i suoi limiti”.

