Gullit lapidario sul Milan, cita Maldini e lancia una frecciata a Cardinale: le parole del grande ex rossonero fanno rumore

Il Milan si prepara a vivere una notte di Champions League davvero cruciale per la propria stagione, affrontando il Feyenoord in un play-off europeo che potrebbe aprire la porta agli ottavi di finale. Partite come queste sono ben conosciute da Ruud Gullit, grande ex campione rossonero, che ne ha vissute molte con la maglia del Milan. Il club di Via Aldo Rossi punta a ricostruire una squadra che possa avvicinarsi a quella leggendaria dei “tre olandesi”, come dimostra l’accordo ormai raggiunto per la firma di un top player che rappresenta un altro passo importante nel progetto ambizioso dei rossoneri.

Ruud Gullit prende posizione e cita Maldini

Il mercato di gennaio è stato decisamente importante, ma la classifica non riflette ancora completamente lo sforzo fatto dal Milan in sede di contrattazioni. È chiaro che serve tempo per vedere i frutti dei nuovi acquisti, ma intanto i tifosi si interrogano se davvero la squadra abbia imboccato la strada giusta per tornare a vincere. Su questo tema è intervenuto Ruud Gullit, che ai microfoni del quotidiano olandese De Volkskrant ha usato parole molto nette, citando anche Paolo Maldini. Le sue dichiarazioni hanno suscitato dibattito, evidenziando dubbi e speranze sul futuro prossimo del club rossonero.

Frecciata di Gullit al Milan e la battuta su Maldini apre la polemica

Le parole di Ruud Gullit sono senza dubbio destinate a generare molto rumore, soprattutto tra quei tifosi che non vedono di buon occhi l’attuale dirigenza e, al contempo, rimpiangono i tempi in cui Maldini era dirigente. In particolare il campione olandese ha affermato: “Non vedo più le leggende in nessuno dei due club. Il Milan è diventato campione nel 2022, ma il mio vecchio compagno di squadra Paolo Maldini, che era dirigente, se n’è andato. Dopo di che le cose sono peggiorate“. E ancora: “Tutti quelli che una volta contavano se ne sono andati. Solo Franco Baresi al Milan e Ben Wijnstekers al Feyenoord sono ancora lì come ambasciatori. Fortunatamente, per via dei ricordi ci sono gli stadi. Anche se in realtà i club non ne traggono alcun vantaggio finanziario“.

