Feyenoord-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao cala il poker e sorprende in difesa. Ecco le scelte del mister per la gara.

Il Milan stasera alle ore 21:00 scenderà in campo al Feyenoord Stadium per l’andata dei play-off di Champions League. C’è molta attesa tra i tifosi, sia per l’importanza dell’evento, che potrebbe segnare l’accesso agli ottavi di finale, sia per le scelte di formazione del mister. La sfida promette emozioni forti, con il Milan pronto a lottare per un risultato positivo in vista del ritorno a San Siro. La tensione è alta e i rossoneri sperano di dare continuità al buon momento e di affrontare con grinta una delle sfide più cruciali della stagione.

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Milan

Scelte quasi obbligare per Conceicao che questa sera con il Feyenoord cala il poker in attacco. Sorprende invece in difesa, scegliendo contrariamente a quanto si pensava la coppia di centrali composta da Thiaw e Pavlocic. Di seguito le scelte dei due mister per la partita.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Pulisic, Fofana, Reijnders, R. Leão; João Félix, Giménez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Tomori, Terracciano, Chukwueze, Abraham, Camarda. Allenatore: Conceicao

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. A disposizione: Andreev, Ka, Bueno, Giersthove, González, Mitchell, ‘t Zand, van den Elshout, Carranza, Ivanušec, Osman, Redmond. Allenatore: Bosschaart

Info utili per la gara di ritorno

Sarà una settimana davvero di fuoco per il Milan, che questa sera affronterà il Feyenoord in trasferta per l’andata dei play-off di Champions League. La gara di ritorno, fondamentale per l’accesso agli ottavi di finale europei, è prevista per il prossimo 18 febbraio alle 18:45 a San Siro. L’esito di questo doppio confronto sarà cruciale per il futuro dei rossoneri in Europa e darà un importante indirizzo alla stagione. I tifosi sono in trepidante attesa, pronti a sostenere la squadra in una sfida che potrebbe segnare una nuova tappa fondamentale nel cammino europeo del Milan. L’accesso agli ottavi garantirebbe al Milan ulteriori 11 milioni di proventi UEFA, da sommare ai già 59 incassati fino a qui.

