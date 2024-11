Il rossonero è sempre più un caso. Da nota lieta a tasto dolente, per lui l’esperienza al Milan si è complicata in modo inattesa.

Il Milan affronta questa sosta per le Nazionali con la consapevolezza di dover sfruttare al meglio questo tempo per ricaricare le batterie sia fisiche che mentali e ripartire più forte possibile. La classifica impone infatti una netta inversione di tendenza.

Tra i temi caldi in casa Milan spicca quello relativo al rossonero che da nota lieta di inizio stagione si è presto trasformato in un vero e proprio tasto dolente. Ma cosa si nasconde davvero dietro alla crisi del giocatore?

Il campo chiama

Questa sosta è ormai prossima all’esaurirsi e i pensieri volano già alle prossime sfide tra campionato e Champions League. Dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan deve preparare al meglio la partita contro la Juventus che rappresenta non solo un appuntamento di grande rilievo, ma anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Nuovi passi falsi non sarebbero più tollerati in quanto porrebbero il Milan a un distacco preoccupante dalle prime della classe del campionato, con conseguente rischio di veder vanificato l’accesso alla prossima Champions League.

Da nota lieta a tasto dolente

Nel mese di settembre, all’alba della nuova stagione calcistica, Strahinja Pavlovic si era distinto come una delle poche note positive in un Milan che faticava a trovare la giusta chimica sotto la guida del nuovo allenatore Paulo Fonseca. La sua capacità di anticipare l’avversario e la sua presenza fisica in campo avevano suscitato ottime impressioni, facendolo apparire come un valido rinforzo per la difesa rossonera. Tuttavia, con il passare delle settimane, Pavlovic ha incontrato difficoltà nell’assibilarsi alla filosofia di gioco richiesta da Fonseca, fondamentalmente diversa da quella a cui era abituato nel campionato austriaco. Questa diversità di approccio ha portato l’allenatore portoghese a escluderlo temporaneamente dall’undici titolare. Fonseca, alla vigilia di un match di Champions League, ha sottolineato la necessità per Pavlovic di crescere e diventare più equilibrato nel suo ruolo, riconoscendo comunque i progressi fatti dal giocatore. Un infortunio al compagno di squadra Matteo Gabbia ha, tuttavia, riacceso i riflettori su Pavlovic, offrendogli nuove opportunità di mostrarsi in campo contro avversari come Napoli, Monza e Cagliari. Se contro il Napoli la sua prestazione è stata opacizzata dall’esperienza di Lukaku, che è riuscito a superarlo nell’occasione del gol, le partite successive hanno mostrato altalenanze nel suo rendimento, con un evidente stato di disagio nel difendere in una posizione avanzata del campo. Nonostante i momenti difficili, figure chiave del calcio che hanno conosciuto Pavlovic da vicino continuano a manifestare fiducia nel suo potenziale. Igli Tare, Savo Milosevic e Zoran Mirkovic hanno espresso pareri positivi sul giocatore, sottolineando l’importanza della pazienza e della continuità di lavoro per il suo pieno adattamento al calcio di alto livello. Le loro parole riflettono la convinzione che, con il tempo e l’esperienza, Pavlovic possa diventare un punto di forza per il Milan e per il calcio italiano in generale.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Sguardo al futuro

Il percorso di Strahinja Pavlovic nel calcio italiano è ancora agli inizi e, come spesso accade ai giovani talenti che si trasferiscono in campionati più competitivi, richiederà tempo, pazienza e soprattutto fiducia da parte di tutti gli attori coinvolti. La sfida per lui sarà quella di assimilare le nuove richieste tattiche e di trasformare le difficoltà attuali in opportunità di crescita. Per il Milan, aver investito su un giocatore con le sue caratteristiche rappresenta una scommessa sul futuro, con la speranza che Pavlovic possa diventare un pilastro difensivo su cui costruire i successi delle prossime stagioni.

