Sembra davvero non esserci più dubbi. E’ in arrivo la firma per il Milan, per un colpo che i tifosi sognavano e aspettavano da tempo.

Il Milan ha le idee chiarissime su che strada seguire in futuro. La dirigenza rossonera oltre ad aver già individuato la direzione da seguire è anche già passata all’opera muovendosi con passi convinti verso lo scopo prefisso.

Emergono ormai pochi dubbi in merito, arriverà la firma per il Milan e, tra un’indiscrezione e l’altra, spunta anche una data che certifica ancor di più il traguardo ormai prossimo da raggiungere per il Club di Via Aldo Rossi.

Dalla firma al riscatto in campionato

Il Milan è impegnato su due fronti, entrambi importanti e decisivi. Se da una parte la società è attiva su come ampliare la propria forza e competitività in tutte le competizioni, dall’altra si aspetta risposte in campo da Fonseca e i suoi a partite dalla prossima gara di campionato. Dopo un pareggio deludente a Cagliari il Milan deve preparare al meglio la partita contro la Juventus, la quale rappresenta non solo un appuntamento di grande rilievo ma anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Il Milan non può giocarsi più jolly in questa stagione, deve riprendere la via del successo senza se e senza ma se non vuole rischiare di voler buttare la stagione a maggio.

Firma con il Milan!

Il Milan, consapevole dell’importanza di rivestire le proprie colonne portanti con contratti a lungo termine, lavora alacremente per il rinnovo di figure chiave come Mike Maignan e Matteo Gabbia. Le aspettative del club si concentrano sulla rapida chiusura delle trattative, idealmente entro la fine dell’anno 2024, al fine di prevenire l’attenzione di squadre concorrenti e offerte dall’estero. Mike Maignan, portiere di valore e sicurezza per la porta rossonera, è al centro di intensi negoziati per il prolungamento del suo contratto. Attualmente sotto contratto fino al 2026 con un ingaggio di 2,8 milioni di euro netti all’anno, il portiere sembra propenso a siglare un nuovo accordo che potrebbe arrivare a circa 5 milioni netti annui fino al 2029. Maignan, felice di vestire la maglia del Milan, sembra poco incline a cedere alle lusinghe di club stranieri, motivo per cui le trattative appaiono in una fase avanzata, con alcuni dettagli ancora da definire. Spunta anche una data per la firma ufficiale, scrive La Gazzetta dello Sport, che dovrebbe essere collocata entro la fine dell’anno.

Mike Maignan

Rinnovi strategici e legami giovanili

Parallelamente, la situazione di Matteo Gabbia sottolinea l’importanza di valorizzare i talenti cresciuti nel vivaio. Il difensore, legato da sempre al Milan, si appresta a rinnovare il suo contratto, incrementando il suo attuale ingaggio di 1 milione di euro netti all’anno, con una prospettiva di raddoppio. Dopo aver superato un recente infortunio, Gabbia si prepara a ritornare in campo, simbolo del legame indissolubile che unisce i giovani talenti alla maglia rossonera.

