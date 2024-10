Al Milan è nato un nuovo caso, i numeri evidenziano una flessione inspiegabile. Da titolare a riserva, la parabola discendente del rossonero. Il Milan non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti, non c’è dubbio. La vittoria nel derby aveva dato slancio alle speranze rossonere, riuscendo a rompere un tabù che durava da troppo tempo contro i nerazzurri. Dopo il trionfo però, il Milan è rimpiombato nell’oblio per mezzo di due sconfitte che hanno riacceso i riflettori su tutte le cose che non funzionano in rosa e non solo. Di nuovo sotto esame, dall’allenatore ai giocatori. Uno in particolare colleziona numeri davvero preoccupanti. Il crollo di Firenze Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato […]

Leggi l’articolo completo Da titolare a riserva, nuovo caso al Milan: la crisi è certificata, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG