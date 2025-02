Da “uomo della rinascita” alla cessione a sorpresa: futuro al Milan è un enigma, ecco la soluzione pronta a spiazzare tutti

Da “uomo della rinascita” alla cessione a sorpresa. Grandi riflessioni in casa Milan, la soluzione potrebbe spiazzare tutti.

Il Milan ha intrapreso un nuovo ciclo con un mercato decisamente ambizioso, mirando a centrare l’obiettivo minimo della stagione: la qualificazione alla Champions League. Le mosse di gennaio, strategiche e mirate, anticipano già quelle future, con un piano concreto per trattenere Joao Félix in rossonero a partire da giugno. Ma non finisce qui: la dirigenza sta lavorando su altre operazioni sorprendenti, destinate a rafforzare ulteriormente la rosa e a sconvolgere gli equilibri a Milanello. L’ambizione di far crescere il club è chiara e il mercato non è finito, promettendo grandi colpi per il futuro.

Cardinale pronto all’investimento da 100 milioni: sono in corso riflessioni

Il Milan non si accontenta dei colpi di gennaio e ha in mente un piano di rilancio ambizioso. L’intenzione di Cardinale è di fare un mercato da autentico dominatore, con un investimento previsto di 100 milioni. L’obiettivo è alzare l’asticella e portare il club ai vertici. Alcuni giocatori dovranno dimostrare di meritare la maglia rossonera, e i prossimi mesi saranno cruciali per dissipare dubbi e incertezze. La società è al lavoro, riflettendo su tutte le opzioni per garantire un futuro di successi e riportare il Milan ai livelli più alti del calcio europeo.

Da “uomo della rinascita” alla cessione a sorpresa: la soluzione può essere sorprendente

Arrivato a Milano in estate attraverso uno scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers, Abraham doveva essere inizialmente solo una riserva per Morata. Tuttavia, la sua impatto sul campo ha sorpreso tutti, spingendo la dirigenza e lo staff tecnico a valutare con attenzione il suo futuro. Sebbene l’ipotesi di un riscatto non sia da escludere, la trattativa con la Roma potrebbe rivelarsi complessa. L’ostacolo principale riguarda il suo ingaggio, che attualmente ammonta a 6 milioni di euro a stagione, ben al di sopra dei parametri economici del Milan. Se Abraham fosse disposto a ridurre le sue richieste salariali, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione un acquisto definitivo. Se non fosse possibile, l’affare difficilmente si concretizzerà.

