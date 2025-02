Joao Félix al Milan, c’è il piano per trattenerlo in rossonero a giugno: la doppia mossa del Club per il colpo da sogno

Joao Félix al Milan, c’è il piano per trattenerlo in rossonero a giugno. Cardinale e Ibra sfogliano le possibilità: le due mosse del Club.

Joao Félix ha attirato subito l’attenzione dei tifosi rossoneri al suo arrivo a Milano, con un impatto immediato che ha suscitato grande entusiasmo. Il suo stile di gioco elegante e la visione di gioco hanno conquistato gli appassionati, ma è stato il suo gol, un pallonetto decisivo nel 3-1 contro la Roma, a farlo entrare nel cuore dei sostenitori. Questo gol ha avuto un’importanza cruciale, permettendo al Milan di accedere alle semifinali di Coppa Italia e dando nuovo slancio alla stagione. L’entusiasmo è tale che i tifosi non nascondono il desiderio di vederlo rimanere a lungo a Milano, alimentando discussioni sul suo futuro e sul potenziale prolungamento della sua permanenza. Intanto Ibra, in un’azione combinata con Mendes, sarebbe già al lavoro per portare in rossonero un altro top player dal valore internazionale.

L’arrivo di Fèlix e quel piano di Cardinale da 100 milioni…

Cardinale e il Milan sognano decisamente in grande, alzando e di tanto l’asticella per un squadra che possa scalare le vette nazionali ed europee. Si parla infatti di un piano già congeniato di ben 100 milioni da investire sul prossimo mercato. Nonostante l’entusiasmo, la situazione contrattuale di Joao Félix rimane complessa. Arrivato a Milano in prestito oneroso dal Chelsea fino al 30 giugno 2025 per una cifra di 5 milioni di euro, il suo trasferimento non includeva un’opzione di riscatto, il che implica che il Milan dovrà intraprendere nuove trattative se desidera trattenerlo a titolo definitivo. La società rossonera copre gran parte dell’ingaggio del portoghese, con il Chelsea che contribuisce parzialmente. Tuttavia, la difficoltà principale riguarda il costo dell’operazione: il Chelsea ha acquistato Joao Félix nell’agosto 2024 per 52 milioni di euro, con un contratto fino al 2030. Questo ha creato una situazione complicata per i londinesi, che devono recuperare almeno 41,6 milioni di euro per evitare perdite economiche sul bilancio.

La doppia mossa del Milan per trattenere Joao Félix

La dirigenza del Milan è consapevole della difficoltà dell’operazione, ma ha già avviato i primi contatti con il Chelsea per esplorare possibili soluzioni. Due strade sono al vaglio per un eventuale acquisto definitivo: il Milan potrebbe optare per un acquisto diretto con una contropartita tecnica che riduca l’esborso, oppure rinnovare il prestito con l’inserimento di un obbligo di riscatto sopra i 31,2 milioni di euro. Tuttavia, la questione dell’ingaggio di Joao Félix, che supera i parametri economici del club rossonero, rappresenta un altro ostacolo significativo. In definitiva, il futuro del talento portoghese dipenderà da una combinazione delle sue prestazioni sul campo e dalla capacità del Milan e del Chelsea di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Il prossimo estate sarà cruciale per il destino di Joao Félix al Milan.

