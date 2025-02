100 milioni per il prossimo mercato, Cardinale alza l’asticella vertiginosamente: il piano “faraonico” per un Milan stellare

100 milioni per il prossimo mercato, Cardinale alza l’asticella vertiginosamente. Già pronto e definito il grande piano d’azione del Club.

Il Milan ha concluso il mercato con un colpo da maestro, portando a Milanello ben cinque nuovi giocatori. Un cambiamento radicale voluto da Cardinale e Ibrahimovic per rafforzare la squadra e puntare al quarto posto in campionato, vitale per l’accesso alla Champions League. Tra i nuovi arrivi, un nome spicca su tutti: Joao Félix. Il talento portoghese è al centro di un piano ben definito che potrebbe vederlo diventare un giocatore del Milan a partire dal prossimo giugno, un acquisto che accende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri e promette un futuro ricco di successi.

La prima mossa i rinnovi, poi un mercato da 100 milioni

La priorità nei prossimi mesi sarà quella di gestire le situazioni contrattuali dei giocatori chiave, in particolare Maignan e Theo Hernandez, che vedono il proprio contratto scadere nel 2026. Il rinnovo di questi due elementi sarà determinante per garantire stabilità difensiva e un solido punto di partenza per il progetto a lungo termine. A seguire, il club lavorerà anche sui contratti di Pulisic e Reijnders, per i quali si prevede un prolungamento fino al 2029, con un adeguamento dell’ingaggio per riflettere il loro ruolo crescente all’interno della squadra. Il piano di Cardinale non si esaurisce però qui, difatti il Club ha già pronto il piano per immettere sul mercato estivo una cifra prossima ai 100 milioni, con un piano già definito in ogni dettaglio.

100 milioni sul mercato: ecco il piano “faraonico” di Cardinale

Parallelamente, il Milan valuterà anche i riscatti dei giocatori attualmente in prestito, con particolare attenzione a Joao Félix e Tammy Abraham. Per il portoghese, il club milanese intende negoziare con il Chelsea una formula che permetta di trattenere l’attaccante senza incidere troppo sul bilancio, mentre per i due difensori, Walker e Sottil, il Milan potrebbe esercitare le rispettive opzioni d’acquisto. Queste operazioni sono parte di una strategia più ampia per confermare e potenziare l’ossatura della squadra. Si stima che serviranno circa 100 milioni di euro per completare il rafforzamento, in particolare per aggiungere qualità al centrocampo, con l’obiettivo di trovare alternative di livello a Fofana e Reijnders, che potrebbero necessitare di un supporto maggiore durante la stagione. Per finanziare questi acquisti e riscatti, una parte delle risorse proverrà dalla vendita di giocatori ceduti nelle ultime sessioni di mercato. Le operazioni con Empoli (Vasquez e Colombo), Bologna (Pobega), Fiorentina (Adli), Juventus (Kalulu), Galatasaray (Morata), Marsiglia (Bennacer) e Napoli (Okafor) potrebbero generare circa 88 milioni di euro, che consentiranno di coprire le spese necessarie per il mercato estivo. Geoffrey Moncada ha già identificato tre obiettivi per il prossimo mercato: Samuele Ricci per il centrocampo, Antonio Silva per la difesa e Nikola Krstovic per l’attacco. L’ambizione del Milan è chiara: rinforzare la squadra senza sacrificare i suoi top player, puntando a migliorare la qualità complessiva senza stravolgere l’equilibrio della rosa. Con un piano ben definito, il Milan è pronto a fare il prossimo passo verso il rafforzamento e la competitività europea.

