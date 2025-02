Cassano “esagera” (forse) su Joao Félix con paragoni forti: l’ex Inter fa discutere (ancora una volta), è polemica sui social

Cassano “esagera” su Joao Félix con paragoni forti. I commenti del barese ex Inter sul neo rossonero fa discutere sui social.

Il Milan si gode il suo nuovo acquisto, Joao Félix, autore di un gol meraviglioso alla prima a San Siro davanti ai suoi nuovi tifosi. Un debutto da sogno che ha già conquistato il cuore della tifoseria rossonera. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che lo associa addirittura all’Inter, suscitando non poche sorprese. A rendere ancora più vibrante il clima, Antonio Cassano ha voluto esprimere la propria considerazione sul nuovo colpo rossonero, commentando il trasferimento di Joao Félix e le qualità dell’ex talento ex Chelsea. Come sempre FantAntonio non è stato banale e sui social si è azionata la polemica.

L’astio con Leao e le considerazioni su Joao Félix

Antonio Cassano non ha mai nascosto di avere una certa rigidità nei confronti di Leao, ma questa volta il centro delle sue critiche non è il portoghese con la maglia numero 10, bensì Joao Félix. Le sue considerazioni sul nuovo acquisto rossonero sono forti e, sui social, c’è chi sostiene che il paragone fatto da Cassano per descrivere le qualità del portoghese sia assolutamente fuori luogo. Il dibattito è acceso, con tanti tifosi si stanno schierando in parti quasi uguali. Ancora una volta Cassano ha avuto il merito di “spaccare” l’opinione pubblica con le sue esternazioni.

Cassano “esagera” (forse) su Joao Félix

Cassano non ha risparmiato elogi nei confronti di Joao Felix, ospite di “Viva el Futbol”, affermando che è lui il giocatore che più lo entusiasma in questo Milan. “Quello che mi esalta di più, quello che ci farà godere è Joao Felix”, ha dichiarato. Il barese ha parlato con grande passione del giocatore, dicendo di apprezzare moltissimo il suo stile di gioco. In particolare, Cassano ha evidenziato le qualità tecniche di Felix, come la sua capacità di muoversi bene in campo, fare uno-due rapidi e creare situazioni di gioco brillanti. Pur ammettendo che il portoghese non è sempre continuo, Cassano ha sottolineato come quando è in giornata riesca a regalare momenti di classe pura, capaci di esaltare anche i tifosi più esigenti. Secondo Cassano, Joao Felix ha il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, soprattutto a sinistra. L’ex attaccante ha messo il portoghese tra i top 3 in quella posizione, accanto a Vinicius Junior e Rodrygo, due fuoriclasse già affermati. Proprio questa comparazione ha scatenato la reazioni di molti appasionati di sport che ritengono che la comparazione a certi talenti a livello europeo sia eccessivo.

