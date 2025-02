Né Gimenez, né Joao Félix, è un altro il “colpo rivelazione”: Conceicao ha un nuovo jolly tuttofare, e che qualità

Né Gimenez, né Joao Félix, è un altro il “colpo rivelazione”. Conceicao può contare ora su un nuovo jolly tuttofare.

Il Milan ha inaugurato il 2025 con una serie di mosse di mercato significative, volte a rinvigorire la rosa e ad affrontare le sfide della seconda metà di stagione con una nuova mentalità. La dirigenza, seguendo le indicazioni dell’allenatore Sergio Conceicao, ha operato scelte decise per superare le criticità emerse, soprattutto dopo la deludente prestazione contro la Dinamo Zagabria. Tra acquisti e cessioni, l’obiettivo è stato quello di costruire un Milan combattivo, unito e versatile, pronto a riscattarsi. L’impresa però non è ancora terminata, si vocifera infatti che Ibra sia già al lavoro per chiudere un colpo davvero clamoroso dal Manchester City, dopo quello di Walker.

Una trasformazione guidata da Conceicao

Il Milan ha vissuto momenti di riflessione profonda dopo l’inatteso passo falso in Champions League, spingendo la società a rivedere strategie e obiettivi. La scelta di affidarsi a Conceicao, noto per la sua franchezza e per la capacità di motivare la squadra, ha segnato una svolta. L’allenatore, insieme alla dirigenza, ha optato per una strategia di mercato mirata, incentrata sull’acquisto di giocatori in grado di integrarsi perfettamente nella filosofia di squadra e sul taglio di elementi considerati non più in linea con il progetto tecnico. Gimenez e Joao Félix sugli scudi ma, sottotraccia, è un altro il super colpo rossonero.

Il jolly tuttofare di Conceicao

Il vero colpo dal punto di vista tattico e tecnico, tuttavia, non proviene dall’ultima sessione di mercato, ma si è affermato dall’interno della stessa rosa. Alex Jimenez, un giovane spagnolo dalle molteplici qualità, si è imposto come una rivelazione assoluta, riuscendo in breve tempo a conquistare un ruolo da protagonista nel nuovo assetto rossonero. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli in campo, dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo, ne fa un elemento insostituibile per le dinamiche tattiche di Conceicao. Jimenez ha dimostrato una maturità e una versatilità notevoli, emergendo come uno dei migliori in campo nelle recenti sfide, nonostante la pressione e le difficoltà incontrate, come nel caso del derby contro l’Inter. La sua progressione, da una comparsa nella Lega Pro con il Milan Futuro a giocatore chiave della prima squadra, sottolinea non solo le sue incredibili qualità tecniche ma anche un’impressionante forza caratteriale.

Leggi l’articolo completo Né Gimenez, né Joao Félix, è un altro il “colpo rivelazione”: Conceicao ha un nuovo jolly tuttofare, e che qualità, su Notizie Milan.