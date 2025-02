“Gimenez non adatto alla Serie A, non è Morata”, l’accusa è da non credere. L’ex campione olandese è senza freni e “boccia” il neo rossonero.

Nel vivace mondo del calcio, ogni trasferimento porta con sé una valanga di discussioni e opinioni, soprattutto quando si tratta di giocatori che si avventurano in nuovi campionati. È il caso di Santiago Gimenez, che ha recentemente fatto il grande passo dal Feyenoord al Milan, innescando un dibattito tra esperti del calcio. Tra questi due ex calciatori olandesi si sono espressi in maniera piuttosto differente riguardo le prospettive di Gimenez nel campionato italiano durante un episodio del podcast Kieft Jansen Egmond Gijp. Il messicano ha brillato in Coppa Italia servendo a Joao Félix un assist al bacio, che il portoghese ha trasformato in rete. Proprio su di lui, nelle ultime ore, sono emerse indiscrezioni da non credere su un possibile approdo all’Inter.

Il trasferimento di Gimenez al Milan

Santiago Gimenez, attaccante messicano precedentemente in forza al Feyenoord, ha recentemente intrapreso una nuova avventura calcistica trasferendosi al Milan. Questo movimento ha suscitato notevole interesse, data la giovane età e le aspettative sul giocatore da parte degli appassionati di calcio. Il giocatore si è trasferito al Milan dopo una lunga trattativa e dopo un investimento pesante del Club di Via Aldo Rossi, di circa 35 milioni di euro.

“Non è adatto alla Serie A, non è Morata”: l’accusa è pesante e fa discutere

René van der Gijp, figura nota nel mondo del calcio e del commento sportivo, ha espresso delle perplessità riguardanti l’adattabilità di Gimenez al calcio italiano. Secondo van der Gijp, il campionato di Serie A richiede caratteristiche specifiche come durezza e determinazione, qualità che, a suo dire, Gimenez non possiede al livello di altri attaccanti che hanno brillato in Italia, come ad esempio Morata che proprio nella finestra di mercato di gennaio ha lasciato il Milan per il Galatasaray. L’ex calciatore olandese ha fatto riferimento a un episodio curioso, quando Gimenez, ancora al Feyenoord, è stato visto fare un picnic in un parco indossando un costume da dinosauro, per sottolineare il suo dubbio sulla serietà e sull’impegno del giocatore.

