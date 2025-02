L’arbitro di Empoli-Milan fa già “discutere”: è “polemica” sul precedente che penalizzò Theo e il Milan

L’arbitro di Empoli-Milan fa già “discutere”: è “polemica”. Ecco il precedente che penalizzò il Milan e Theo Hernandez.

Dopo la rassegna infrasettimanale dedicata alle partite di Coppa Italia e al recupero della partita tra Fiorentina e Inter, il weekend calcistico si prepara a una nuova giornata di Serie A. Il prossimo appuntamento vedrà Empoli e Milan fronteggiarsi sul terreno di gioco del Castellani sabato 8 febbraio, alle 18:00, per la 24^ giornata della stagione 2024-2025. Un incontro che non mancherà di accendere gli animi sia in campo sia fuori, con due squadre che puntano a consolidare la propria posizione in classifica. L”arbitro designato fa già storcere il naso ai rossoneri, per via di un precedente ben poco buon augurante, soprattutto per Theo. Proprio sul francese pendono indiscrezioni di mercato davvero molto forti: due big pronte a tutto per averlo e un nuovo incontro che potrebbe cambiarne il futuro al Milan.

La designazione per Empoli-Milan

A tenere le redini di questo cruciale incontro sarà Luca Pairetto, arbitro nato nel 1984, originario della sezione A.I.A. di Nichelino. L’esperienza e la competenza di Pairetto saranno fondamentali per garantire che la gara si svolga nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo. Affiancheranno Pairetto nella gestione della partita gli assistenti Luigi Rossi ed Emanuele Yoshikawa, mentre come quarto uomo è stato designato Giuseppe Collu. I ruoli di responsabili per il VAR saranno invece ricoperti da Marco Serra, accompagnato da Daniele Chiffi, che supporteranno l’arbitro nelle decisioni più controverse grazie alla tecnologia di assistenza video.

Il precedente che non fa per nulla sorridere il Milan e Theo

L’ultimo incarico di rilievo di Pairetto risale al match Fiorentina-Milan, dove nonostante le decisioni corrette sui rigori, la gestione dei cartellini e delle proteste ha sollevato qualche perplessità. In particolare, l’espulsione di Theo Hernandez dopo il fischio finale ha lasciato un segno nel dopo partita, intensificando le discussioni sul suo operato arbitrale. Anche Marco Serra, assistente VAR per la sfida in arrivo, non è nuovo a situazioni di alta tensione, avendo ricoperto un ruolo chiave in Milan-Spezia. I precedenti non sono di certo ben auguranti e i tifosi rossoneri sperano di non doversi trovare dinanzi a nuove scelte controverse.

Leggi l’articolo completo L’arbitro di Empoli-Milan fa già “discutere”: è “polemica” sul precedente che penalizzò Theo e il Milan, su Notizie Milan.