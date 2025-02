Lista UEFA Milan, tre rossoneri “esclusi”: le scelte ufficiali del Club, ecco chi entra e chi esce

Lista UEFA, tre rossoneri “esclusi”. Ecco le scelte ufficiali del Club, chi entra, chi esce e le ragioni societarie dietro tali decisioni.

In vista della continuazione dell’avventura in Champions League, il Milan ha recentemente aggiornato la propria lista di giocatori iscritti alla competizione, riflettendo gli ultimi cambiamenti nella rosa. Dopo una fase a girone che ha visto il club rossonero non qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, la squadra si prepara ora per gli spareggi contro il Feyenoord, una sfida che promette scintille e momenti di alto calcio. In Casa Milan c’è tanta voglia di andare avanti nella competizione, sia per una questione di prestigio ovviamente, ma anche per motivi economici. L’attuale format della massima competizione europea per club garantisce infatti un gettito economico altissimo. Risorse che il Milan potrebbe riversare sul mercato per rendere possibile il grande colpo che, da quanto trapela, Ibra e Mendes starebbero architettando per l’estate.

La doppia sfida di play-off con il Feyenoord

Il prossimo avversario del Milan, il Feyenoord, è una squadra di prestigio, attualmente al quinto posto nel campionato olandese e difendente il titolo di campione d’Olanda. La partita di andata si disputerà a Rotterdam il 12 febbraio, con il ritorno fissato a San Siro il 18 dello stesso mese. Queste partite rappresentano un’opportunità significativa per il Milan di proseguire il proprio percorso in Champions League, nonostante la delusione per non essere riusciti ad assicurarsi un posto diretto agli ottavi dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria.

Cambiamenti significativi nella lista UEFA

La lista aggiornata presentata alla UEFA per la fase successiva della Champions League rivela alcuni inserimenti notevoli. E’ da ricordare inoltre che le regole prevedono solo tre cambi, motivo per cui il Milan era dinanzi a scelte decisamente importanti, soprattutto dopo un mercato che ha visto arrivare a Milanello ben cinque volti nuovi. I nuovi acquisti Kyle Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez sono stati aggiunti alla lista A, indicando la volontà del Milan di rafforzare la squadra in vista degli impegni europei. D’altra parte, Alex Jimenez e Luka Jovic, già esclusi dall’elenco precedentemente, non figurano nella lista, così come Riccardo Sottil e Warren Bondo, recenti acquisti che non sono stati inclusi, proprio per i motivi regolamentari descritti sopra. Tra i nomi di spicco nella lista A troviamo giocatori come Maignan, Tomori, Hernández, Pulisic e Leao, a conferma della qualità a disposizione del Milan per affrontare le prossime sfide europee. La regolamentazione UEFA consente inoltre l’inclusione di giocatori formatisi nel vivaio del club e in Italia, portando così alla designazione di Sportiello, Florenzi e Gabbia. Viene poi completata dalla lista B, comprendente una selezione di giovani talenti provenienti dalle giovanili del club, pronti a fare il grande salto in caso di necessità.

