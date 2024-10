Il destino del rossonero appare sempre più in bilico. Da uomo in più a “peso”, il suo futuro potrebbe essere distante dal Milan.

Il Milan ha ripreso vincere, ed era decisamente ciò che ci voleva per risollevare tutto l’ambiente. C’è però un giocatore che non sta offrendo il contributo sperato e ora il suo futuro appare più in bilico che mai.

I prossimi mesi saranno decisivi, il Milan e Fonseca si aspettano un netto e determinato cambio di passo. La sensazione è che senza una svolta le scelte di mercato del club di Via Aldo Rossi potrebbero cambiare radicalmente.

La vittoria di Fonseca contro l’Udinese

La gestione di Fonseca, in particolare nelle sfide più recenti, ha dato luogo a numerose discussioni. La sconfitta di Firenze ha rappresentato un punto di svolta per il tecnico portoghese che, nonostante le critiche, ha saputo reinventare la formazione, portando a casa una vittoria significativa contro l’Udinese. In questa occasione, la squadra ha dimostrato non solo abilità tecniche ma anche un carattere forte, soprattutto dopo essere rimasta in dieci.

Una serata da dimenticare

L’entrata in campo di Abraham sembrava promettere una svolta per il Milan, che cercava di consolidare il proprio vantaggio. Sostituendo uno sfinito Alvaro Morata, aveva la porta spalancata per siglare il punto definitivo del match. Tuttavia, un’incredibile occasione mancata e un infortunio hanno tristemente segnato i suoi quattro minuti di gioco. A tiro da breve distanza, dopo un’azione iniziale di Christian Pulisic respinta miracolosamente da Okoye, Abraham ha fallito un’occasione che sembrava quasi certa. Per di più, l’incontro ravvicinato con l’estremo difensore avversario ha causato un infortunio alla spalla destra, la stessa parte del corpo già lesionata in passato sul lato opposto. Nonostante la sfortunata serata, l’attaccante inglese ha ricevuto una notizia positiva: le radiografie hanno escluso la presenza di fratture alla spalla. La sua esperienza al Milan si sta rivelando molto più complessa del previsto, con prestazioni che finora non sono state all’altezza delle aspettative, nonostante le numerose opportunità offertegli. L’impatto di Abraham con la maglia del Milan non è stato quello sperato. L’attaccante, che ha lasciato il segno con il sacrificio e l’attaccamento alla squadra, si trova ora a fronteggiare il giudizio severo sia della critica che dell’allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico, avendo puntato molto su di lui, si trova ora deluso, in particolare dopo l’episodio contro la Fiorentina in cui Abraham ha ostacolato Pulisic in una situazione riguardante un calcio di rigore.

Tammy Abraham

La ricerca di un nuovo centravanti

Il percorso del Milan continua, con o senza Abraham nella formazione ideale. Il club rossonero sembra essere già alla ricerca di una nuova punta centrale, suggerendo che il futuro dell’inglese potrebbe non essere più all’interno della squadra. Con un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione, sono state gettate enormi aspettative sulle sue spalle, aspettative che finora non sono state soddisfatte. Se la situazione non dovesse cambiare, Abraham potrebbe vedere sfumare l’occasione di affermarsi definitivamente nel calcio di alto livello italiano, aprendo la strada a un possibile ritorno a Roma.

