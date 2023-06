L’ex centrocampista Gaetano D’Agostino è piuttosto scettico sulle possibili mosse di mercato dei nerazzurri che devono vendere prima di comprare.

Secondo le voci di mercato che circolano in questo momento l’Inter può vendere sia Brozovic che Onana per poi andare a fare acquisti col ricavato di queste due cessioni. Gaetano D’Agostino a TMW Radio ha espresso tutte le sue perplessità; ecco le sue dichiarazioni.

Andre’ Onana

“L’Inter per Frattesi deve vendere Onana, Brozovic, vendi la spina dorsale. Sono curioso di capire come agirà sul profilo tattico Inzaghi. Togli un regista importante e un portiere che come lui in giro ce ne sono pochi. La cosa mi preoccupa”. In realtà già la scorsa stagione Inzaghi ha schierato Calhanoglu in regia ma effettivamente la perdita del camerunese potrebbe essere sottovalutata; è difficile trovare uno che abbia abilità simili.

