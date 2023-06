L’Inter avrebbe messo gli occhi su Anatoliy Trubin per il dopo Onana: queste le dichiarazioni dell’agente del portiere

Il nome caldo per la porta dell’Inter della prossima stagione è Anatoliy Trubin. Il giovane portiere dello Shaktar Donetsk è un profilo gradito dai nerazzurri per rimpiazzare l’eventuale partenza di André Onana. Queste le parole di un rappresentate di Part of the Game, agenzia che cura gli interessi del calciatore, riportate da Inter-News.it.

LE PAROLE –: «L’Inter sta manifestando interesse per Trubin, le trattative sono ancora in corso e riguardano i due club. In aggiunta, ci sono anche due club inglesi che lo vogliono. Per noi la condizione importante è che sia il primo portiere».

L’articolo Trubin-Inter, l’entourage conferma: «I nerazzurri stanno manifestando interesse» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG