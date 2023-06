L’opinionista Giancarlo Padovan ha analizzato l’andazzo di questi giorni di mercato per le squadre italiane di vertice.

Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare di mercato. “Qualitativamente, in questo momento, perdono Milan e Inter. Era abbastanza prevedibile, se non vendono – a parte il Napoli – le società fanno fatica a comprare. La Roma sta facendo bene, ma ricordiamoci sempre che deve sostituire Abraham”.

Olivier Giroud Kim Min Jae

“Il Napoli ha cambiato direttore sportivo e allenatore, ma loro non giocano, i giocatoti sono rimasti quasi tutti, Kim è dato per partente sicuramente, ma può essere sostituito abbastanza facilmente. Detto ciò, oggi, il Napoli è ancora il detentore dello scudetto e riparte per rivincerlo. Non mi è piaciuta l’operazione Garcia, l’ho conosciuto alla Roma, ma Don Aurelio ha fatto un salto carpiato triplo“.

