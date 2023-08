Gaetano D’Agostino, ex centrocampista della Roma, parla dell’arrivo di Romelu Lukaku in giallorosso: le dichiarazioni

A TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha così parlato di Lukaku alla Roma. Le dichiarazioni sull’ex obiettivo del calciomercato Juve.

LE PAROLE – «L’arrivo di Lukaku dovrebbe dare una spinta alla squadra. Dire che la Roma sarà in lotta per lo scudetto però mi sembra troppo, anche perché in altri reparti la squadra non è completa. La difesa è abbastanza lenta e l’unico in grado di dare verticalità lì dietro, ossia Ibanez, se n’è andato. In più credo che per gli interpreti che ha a disposizione Mourinho potrebbe cambiare modulo, con due centrocampisti davanti alla difesa, oppure schierare Zalewski mezzala se si vuole mantenere i tre a centrocampo. La qualità sugli esterni non è sufficiente per giocare con il 3-5-2 o il 3-4-2-1».

The post D’Agostino: «Roma da Scudetto con Lukaku? La vedo così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG