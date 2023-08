L’Empoli, prossimo avversario in campionato della Juve, mette a segno un nuovo colpo in entrata: i dettagli

Come riferito da Sky Sport, l’Empoli, prossimo avversario in campionato della Juve, ha messo a segno il colpo Maleh.

Il centrocampista, in queste ore, arriverà dal Lecce, al quale andrà in cambio l’attaccante Roberto Piccoli. Possibile che l’ex viola venga convocato da Zanetti già per domenica.

