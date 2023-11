Alessandro Dal Canto, allenatore della Carrarese, ha così parlato dopo la vittoria ottenuta in casa della Juventus Next Gen

Alessandro Dal Canto ha parlato ai canali ufficiali della Carrarese dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen.

VITTORIA – «Partita equilibrata, la Juventus Next Gen ha grandi valori tecnici. La classifica è dettata da qualche risultato che non gli è andato bene. Non conosco i loro problemi, ma abbiamo vinto contro una squadra in salute».

ASSENZE PESANTI – «La nostra è una squadra che si allena sempre bene. Se c’è qualche defezione non mi preoccupo più di tanto, so che i giocatori possono darmi buone risposte».

