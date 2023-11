Massimo Mauro sbotta e dice la sua sulle rose di Juve ed Inter in vista del prossimo derby d’Italia. L’analisi

Massimo Mauro, negli studi di Pressing, ha così parlato in vista del prossimo derby d’Italia.

LE PAROLE – «I giocatori della Juve non sono scappati di casa come alcuni fanno credere. Si dice che la Juve ha giocatori così così, mentre invece l’Inter vince con i fenomeni. Da un’interista puoi anche aspettartela un’affermazione simile, ma i giocatori arrivati in bianconero sono frutto della responsabilità di Agnelli e Allegri prima e degli altri che ci sono adesso».

