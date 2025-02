Dalla “doppia cessione” alla rinascita al Milan: nuove gerarchie a Milanello. Con Conceição è tutta un’altra musica

Dalla “doppia cessione” alla rinascita al Milan: nuove gerarchie a Milanello. Conceicao ha dato una seconda vita al rossonero.

Il mercato rossonero di gennaio ha portato novità significative che stanno già suscitando il favore del pubblico e degli addetti ai lavori. La vittoria in Coppa Italia è solo il primo passo verso una stagione ancora più entusiasmante, ma il Milan deve stare attento all’assalto per Theo Hernandez. Si vocifera infatti che due big si stiano muovendo con decisione per lui, con un incontro in agenda che potrebbe essere determinante per il suo futuro. La situazione tiene in apprensione i tifosi rossoneri, speranzosi che il terzino francese resti una colonna fondamentale per il progetto.

La cura Conceicao fa bene: dalla doppia cessione alla rinascita

La stagione del Milan ha bisogno di una scossa che, nelle ultime uscite, sta già cominciando a farsi notare. Con Conceição, la musica è cambiata completamente, così come lo spartito di alcuni interpreti che sembrano essere rinati. Tra questi, c’è un giocatore che ha vissuto una trasformazione sorprendente: passato dalla possibile doppia cessione a una rinascita in rossonero, giocando con grande determinazione e mettendo in mostra il suo talento. Questo cambio di passo ha dato nuova energia alla squadra, alimentando la speranza che il Milan possa continuare a crescere e puntare a traguardi importanti.

La nuova vita del rossonero che fa sognare i tifosi

La stagione di Tomori con il Milan ha subito una svolta decisiva. Citato nei discorsi di mercato come potenziale partenza verso club prestigiosi come la Juventus e il Tottenham, ha saputo trasformare le voci di corridoio in un trampolino di lancio per elevare il proprio gioco. Le sue ultime uscite, in particolare contro avversari del calibro dell’Inter e della Roma, hanno evidenziato una crescita notevole, tanto da richiamare alla memoria il Tomori protagonista dello scudetto vinto con i rossoneri. Non si può ignorare l’importanza dell’arrivo di Kyle Walker nel determinare il salto di qualità della retroguardia milanista. L’ex difensore del Manchester City ha apportato esperienza e leadership, qualità che, unite alla sua superiorità tecnica rispetto ad altre opzioni a disposizione del Milan, hanno creato le condizioni ideali per l’esplosione definitiva di Tomori. La presenza di un compagno di squadra così influente sembra aver beneficiato notevolmente l’ex Chelsea, che ormai forma con Walker una delle coppie centrali più solide della Serie A. Le statistiche di Tomori nell’ultimo incontro contro la Roma parlano chiaro: tre salvataggi, tre tiri bloccati, un pallone intercettato, oltre a cinque tackles vinti e una precisione di passaggio del 97%. Numeri imprescindibili per comprendere l’impatto dell’inglese all’interno del sistema difensivo del Milan, evidenziando non soltanto un ritrovato stato di forma ma una vera e propria trasformazione in leader difensivo.

