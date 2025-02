Dal Milan all’Inter, “cambio di maglia” da non credere: ecco la “manovra” a sorpresa di Marotta per beffare i rossoneri

Dal Milan all’Inter, “cambio di maglia” da non credere. Svelata la grande “manovra” a sorpresa di Marotta per beffare i rossoneri.

Nel fervido panorama calcistico milanese, la storica rivalità tra Inter e Milan si appresta a scrivere nuovi capitoli non solo sul campo, ma anche nell’arena del mercato. Le due nobili compagini della città meneghina, dopo essersi affrontate nelle sfide dirette di questo campionato, con il Milan che ha avuto la meglio in due occasioni e un pareggio ottenuto dall’Inter all’ultimo respiro, potrebbero presto ritrovarsi a contendersi il passaggio del turno in Coppa Italia e, perché no, anche in Champions League. L’indiscrezione emersa proprio in queste ore in merito di Joao Félix, con l’Inter sullo sfondo, annuncia che qualcosa di grosso bolle in pentola. Oltre che sul campo, sarà proprio nel mercato dei trasferimenti che la competizione tra le due squadre si preannuncia particolarmente accesa, con obiettivi condivisi che potrebbero causare veri e propri derby di mercato.

La sfida continua sul mercato

In passato, la strategia di mercato ha visto entrambe le squadre cercare di anticipare l’altra negli acquisti. È stato il caso di Sandro Tonali, passato al Milan, e di ingaggi a parametro zero come quello di Mehdi Taremi e Marcus Thuram da parte dell’Inter, con quest’ultimo che ha scelto i nerazzurri rifiutando l’offerta del Milan. Questi episodi dimostrano come la rivalità esulasse dal semplice confronto sportivo, confermando l’intenso duello su più fronti tra le due società. L’ultima indiscrezione emersa crea ora un nuovo dualismo tutto a tinte milanesi per un giocatore che ora, da “promesso” rossonero, potrebbe “cambiare maglia” e vestirsi di nerazzurro con una mossa a sorpresa di Marotta.

Il nuovo oggetto del contendere tra Milan e Inter

L’Inter, sotto la guida acuta di Marotta, e il Milan si stanno già muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato estivo con l’obiettivo di rafforzare i propri organici in tutti i reparti. Entrambe le squadre – scrive SpazioMilan.it – hanno posato gli occhi su Krstovic, attualmente al Lecce, rappresentando un chiaro esempio di come i rossoneri e i nerazzurri si trovino spesso a caccia degli stessi talenti. Questa contesa si inserisce in un più ampio scacchiere di operazioni di mercato che vedranno le due squadre milanesi valutare e competere per diversi giocatori nel tentativo di superarsi a vicenda.

