Nuovo colpo in “arrivo”, Pellegatti fa il nome del “sogno” rossonero: “Il Milan può arrivare a quelle cifre”

Nuovo colpo in “arrivo”, Pellegatti fa il nome del “sogno” rossonero. Il giornalista sta già facendo sognare i tifosi.

San Siro è già pazzo di loro: parliamo di Gimenez e Joao Félix. I due hanno bagnato l’esordio con la maglia del Milan in grande stile, con un assist del messicano e un pallonetto splendido del portoghese. Tifosi in visibilio e semifinale di Coppa Italia conquistata. A tenere banco in queste ore, però, è il futuro di Theo Hernandez: l’ultima indiscrezione rivela di due big pronte a tutto per averlo, e di un incontro imminente che potrebbe riscrivere il futuro del terzino francese al Milan. La situazione è in evoluzione e i tifosi sono in attesa di sviluppi.

Il Milan ha già un nuovo “sogno” di mercato

Carlo Pellegatti era raggiante ieri al termine della gara contro la Roma, sottolineando che gli sembrava di tornare indietro di 20 anni, in un’atmosfera di grande entusiasmo. Il noto giornalista e tifoso rossonero, sempre vicino agli sviluppi di Casa Milan, ha svelato il nome di quello che potrebbe essere il nuovo colpo per il futuro: un nome importante che potrebbe infiammare ulteriormente la piazza. La notizia ha già acceso l’immaginazione dei tifosi, che sognano nuovi rinforzi in grado di portare il Milan a traguardi ancora più ambiziosi nella prossima stagione.

Carlo Pellegatti ha rivelato il nome del “sogno” rossonero

Pellegatti ha lanciato un’idea ambiziosa per il futuro del Milan. Il giornalista ha parlato della necessità di raddoppiare i “Santiago” in vista della prossima stagione. “I Santiago della prossima stagione devono essere due”, ha detto Pellegatti, facendo riferimento a Santiago Gimenez e a un altro potenziale acquisto. L’idea sarebbe quella di affiancare un altro giovane talento di livello internazionale, nello specifico Santiago Castro del Bologna che potrebbe competere per il posto da titolare e portare nuova linfa alla squadra. Pellegatti è rimastro stregato dal giovane centravanti argentino, un giocatore di 20 anni che potrebbe essere una nuova promessa per l’attacco rossonero, con il Milan pronto a investire cifre comprese tra i 25 e i 30 milioni di euro per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, cifra che “il Club ha dimostrato di poter raggiungere”, ha concluso il giornalista.

