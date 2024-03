Mike Maignan, secondo i media francesi, non si sarebbe allenato con la sua Nazionale. Le ultime sulle condizioni fisiche del portiere del Milan.

Le condizioni di Mike Maignan rappresentano un piccolo giallo. In poche ore infatti sono circolate notizie le une opposte alle altre. L’ultima, in ordine temporale, riguarda è quella diramata da Get French Football News che, attraverso il proprio profilo X, ha affermato che il portiere rossonero non avrebbe svolto gli allenamenti con la propria Nazionale.

Mike Maignan

Le condizioni di Maignan

Deschamps ha convocato il numero uno rossonero seppur sia uscito dalle ultime due gare giocate in maglia rossonera un po’ malconcio. Il numero uno del Milan ha così raggiunto il ritiro della nazionale transalpina, unendosi ai compagni per i prossimi impegni della Francia. Ieri, secondo quanto riferito da Get French Football News su X, Maignan non avrebbe svolto l’allenamento in programma. Da quanto trapela Deschamps avrebbe optato una scelta conservativa per evitare ogni tipo di problema fisico al portiere del Milan. Da ciò che filtra quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi per Maignan.

Mike Maignan (28) was absent from first-team training ahead of France's match against Germany – full story. https://t.co/8ZXS8boUbe — Get French Football News (@GFFN) March 20, 2024

Rischio Maignan contro lo Slavia e il Verona

Mike Maignan negli ultimi giorni sta davvero tenendo in apnea i tifosi rossoneri. Prima in Europa League contro lo Slavia Praga, sostituito poi da Sportiello, successivamente in campionato contro il Verona. In entrambe le partite il portiere ha rischiato l’infortunio, la prima volta in seguito ad una entrata fuori tempo sul ginocchio, la seconda per una parata quasi in spaccata. Fortunatamente Maignan ha superato entrambi gli episodi brillantemente, la scelta del ct francese in tal senso è rassicurante.

L’articolo Dalla Francia, Maignan non si è allenato con la Nazionale! Le sue condizioni proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG