Krunic potrebbe tornare al Milan dopo quanto accaduto in Turchia. Lo scenario in ogni suo dettaglio.

Clamoroso, assolutamente clamoroso. Krunic potrebbe tornare al Milan la prossima estate, in quanto non riscattato dal Fenerbahçe. E’ lo scenario descritto oggi da Tuttosport che, alla luce di quanto accaduto in Turchia e in seguito alle dichiarazioni presidenziali.

Rade Krunic

Krunic torna al Milan?

Krunic, nel mercato di gennaio, è stato ceduto dal Milan al Fernerbahçe, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Quest’ultimo sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza del Club. Questa condizione è stata ampiamente raggiunta nel campionato turco ma, in seguito a quanto accaduto domenica scorsa e alle sue possibili ripercussioni, tutto potrebbe cambiare. Durante la partita Trabzonspor-Fenerbahçe, i tifosi della squadra di casa hanno prima fatto invasione di campo, poi aggredito fisicamente i giocatori del Fenerbahçe e la società. Quest’ultima ha minacciato, di risposta, anche il ritiro della squadra dalla massima serie turca. Tale decisione comporterebbe il non riscatto di Krunic che così tornerebbe al Milan.

Scenario difficile ma non impossibile

Tuttosport specifica si tratti di un’eventualità piuttosto complicata ma che, alla luce di quanto dichiarato dal presidente del Fenerbahçe, è doveroso non escluderla a priori. Le parole del presidente Ali Koç: “Quando è troppo è troppo, non accetteremo questo trattamento nel nostro Paese e ancora una volta gridiamo ciò che sta accadendo nel calcio turco, dalle scommesse alle partite truccate, dalla concorrenza sleale agli arbitraggi e non mi interessa se saremo retrocessi in una lega inferiore. Meglio morire una volta sola che morire tutti i giorni, ma dobbiamo salvare il nostro futuro e ora vedremo cosa accadrà, ma una cosa voglio dirla. Non c’è posto per il Fenerbahçe in Süper Lig. Se questa decisione deve essere presa, dobbiamo prenderla prima del 3 aprile. Se prendiamo questa decisione, non me ne andrò. Come Presidente di un club di una serie inferiore, riporterò il club in Süper Lig“

L’articolo Clamoroso Krunic: può tornare al Milan! Cosa accade al Fenerbahçe? proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG