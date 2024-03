Arrigo Sacchi ha parlato di Thiago Motta, possibile nuovo allenatore del Milan. Per lui parole al miele ed elogi da parte del mago di Fusignano.

Il tema allenatore è un tema sempre molto caldo in casa Milan. Lo è nonostante il filotti di 5 vittorie consecutive ottenute dai rossoneri nel mese di marzo. Il dibattito è sempre vivo e vede contrapposte due fazioni: chi vorrebbe la permanenza di Pioli esaltandone i pregi, chi invece ritiene che il suo ciclo sia arrivato al termine a prescindere dai risultati che otterrà da qui al termine della stagione. Arrigo Sacchi, grande e indimenticato allenatore del Milan delle Champions League, ha parlato di Thiago Motta, spendendo per lui parole bellissime. Che siano un proponimento a che il Milan lo prenda?

Thiago Motta

Sacchi è pazzo di Thiago Motta

Arrigo Sacchi è un cultore del bel calcio, essendone stato il massimo esponente in Italia nel Milan. Il suo gioco a cavallo tra gli anni 80 e 90 ha deliziato tutti, non solo i tifosi rossoneri. Le due Champions vinte consecutivamente nel 1989 e nel 1990 sono i fiori all’occhiello di una carriera sfolgorante. Su Thiago Motta Sacchi non ha dubbi, ritiene infatti che il tecnico del Bologna sia “uno stratega, uno che dà un gioco“. L’ex tecnico del Milan prosegue poi -sulle colonne de La Gazzetta dello Sport– che “il suo Bologna sta giocando un bel calcio, stanno migliorando tutti i giocatori, questo perché Motta ha dato un senso a questi ragazzi, alcuni anche molto giovani, che stanno crescendo“. Sacchi ha poi concluso sottolineando che “il calcio è coraggio, Thiago Motta lo ha dato al Bologna“.

Thiago Motta al Milan?

Il futuro della panchina del Milan è ancora tutto da scrivere e, da quanto trapela, la penna è tra le mani di Pioli. Il tecnico rossonero ha infatti ancora tutte le possibilità di essere confermato, a patto che raggiunga determinati risultati in campionato e coppa. La conquista del secondo posto e l’eventuale vittoria in Europa League, potrebbero regalare a Pioli la permanenza, allontanando l’ombra di Thiago Motta che, attualmente, resta uno dei possibili sostituti in caso di addio del tecnico emiliano.

L’articolo Milan, Sacchi indica il nuovo allenatore: “E’ uno stratega, dà un gioco” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG