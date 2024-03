Il Milan monitora Sesko del Lipsia per il dopo Giroud, e valuta la proposta top di Mendes per un attaccante del PSG.

Il mercato del Milan è fermento, iniziano le grandi manovre per la rivoluzione estiva voluta da Cardinale. Il club rossonero punterà i fari sull’attacco, il quasi certo addio di Giroud al termine della stagione impone un’azione forte e decisa sul mercato. Furlani e Moncada hanno in testa un nome, si tratta di Sesko del Lipsia. Mendes, noto e potente agente di calciatori in tutto il mondo, avrebbe offerto al Milan un super attaccante per l’estate.

Sesko in pole

Il Milan ha scelto, o almeno sembra avere le idee chiare su chi sarà il prossimo attaccante rossonero. Tutte le strade portano a Sesko del Lipsia, così come riportato da calciomercato.com. La clausola da 50 milioni che lo vincola al club tedesco non spaventa, anzi, suggerisce possibilità di manovra anche e soprattutto in relazione ai prezzi folli che stanno girando negli ultimi tempi. L’attaccante sloveno sembra abbia stregato Moncada e D’Ottavio, e al momento occupa il primo posto tra le preferenze insieme a Zirkzee.

La proposta di Mendes

Jorge Mendes, secondo quanto riferito da calciomercato.com, avrebbe offerto al Milan per la prossima estate Gonçalo Ramos del Psg. Il giovane portoghese, dopo aver segnato 30 reti in 64 partite con il Benfica, la scorsa estate si è trasferito in Francia. Il trasferimento al Milan gli offrirebbe maggiori garanzie di giocare rispetto al PSG, chiuso davanti da nomi altisonanti. La pista che il procuratore ha in mente di aprire potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane, offrendo alla squadra mercato rossonera nuovi spunti di riflessione in merito.

