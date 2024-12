Dall’addio al Milan alle due alternative di lusso già “pronte”: ecco la grande sorpresa del Club sul mercato

Il mercato del Milan si infiamma sempre di più. L’addio ai rossoneri è ormai a un passo, e il Club mette nel mirino due alternative di lusso.

Il mercato rossonero si fa sempre più incandescente. Mentre la squadra è concentrata sulla sfida decisiva contro la Roma, con la necessità di ottenere una vittoria per risalire la classifica, il calciomercato continua a tenere banco. In casa Milan si respira aria di cambiamenti, con soluzioni davvero sorprendenti che potrebbero trasformare la squadra nelle prossime settimane.

Tra le novità più rilevanti, l’addio di un giocatore rossonero sembra ormai inevitabile. Le trattative per la sua cessione sono ben avviate, e l’uscita del calciatore potrebbe concretizzarsi già durante la finestra di mercato invernale. Il suo addio rappresenterebbe un cambio importante per la rosa, ma il Milan sembra già pronto ad affrontare questa partenza con decisione.

Addio al Milan quasi certo: già pronte due alternative di lusso

In casa Milan, però, non ci si ferma e si è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza. Due alternative di lusso sono emerse per rimpiazzare il giocatore in partenza. Entrambe le opzioni rappresentano colpi di mercato significativi, e la dirigenza rossonera sta valutando con attenzione quale delle due possa essere la scelta giusta per rinforzare la squadra e migliorare la qualità complessiva.

Milan scatenato, dall’addio ai rossoneri alle due alternative di lusso già pronte

Il Milan si prepara ad affrontare un futuro che potrebbe davvero portare molte novità a Milanello. Il Club lavora sia alle entrate che alle uscite, con idee chiare e decise su come muoversi. Nelle ultime ore è emersa con insistenza l’indiscrezione che vede un rossonero dire addio al Milan. Tra i nomi valutati dal Milan per rimpiazzare l’eventuale partenza di Tomori, spicca quello di José Marsà, noto come Mosquera. Difensore del Valencia e del 2004, si profila come il principale candidato per la difesa rossonera. La giovane età del calciatore spagnolo non sembra frenare l’interesse milanese, piuttosto anzi, è vista come un’opportunità per investire su un talento in prospettiva futura. Tuttavia, il Milan non pone tutte le sue speranze solo su Mosquera. Altri nomi emergono come possibili rinforzi per la squadra di Fonseca. Bafodé Diakité del Lille e Ousmane Diomande dello Sporting Lisbona – scrive Calciomercato.com – rappresentano le alternative considerate dalla dirigenza rossonera. Il primo, sotto la guida di Fonseca nel campionato francese, e il secondo, seguìto a lungo dagli scout milanisti, sono entrambi ben valutati e potrebbero agilmente inserirsi nel contesto difensivo milanese. La capacità del Milan di attingere a un pool di talenti difensivi di questa entità sottolinea la volontà del club di non farsi trovare impreparato di fronte a una possibile partenza di uno dei suoi elementi più solidi.

Fikayo Tomori

La situazione di Tomori

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, potrebbe salutare il club nella finestra di trasferimento attuale. Con un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione, l’inglese si trova ora come terza scelta difensiva dietro ai compagni di squadra Gabbia e Thiaw. Le voci di mercato lo accostano a squadre importanti del calcio italiano, come Napoli e Juventus, senza dimenticare l’interesse manifestato da club della Premier League, tra cui Newcastle e West Ham. La valutazione di Tomori si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che il Milan sarebbe pronto a considerare in caso di offerta ufficiale.

