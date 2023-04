Dall’Inghilterra – Chelsea, Pochettino vuole il ritorno di Lukaku a giugno. Big Rom ha già le idee chiare per il suo futuro

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il ritorno di Lukaku al Chelsea potrebbe anche diventare realtà se il prossimo allenatore dovesse diventare Pochettino.

In quell’eventualità i Blues chiederebbero a Lukaku se volesse far parte della rivoluzione della nuova guida per riscattare una stagione a dir poco disastrosa tra campionato e Champions League. Ma ad una condizione: deve essere motivato più che mai a cambiare la rotta individuale e collettiva.

L’articolo Dall’Inghilterra – Chelsea, Pochettino vuole il ritorno di Lukaku. Big Rom ha già le idee chiare proviene da Inter News 24.

