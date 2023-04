Dall’Inghilterra – Inter, Dumfries cambia agente. L’esterno olandese sogna la Premier League

Il terzino dell’Inter Dumfries si è unito al gruppo Wasserman, tagliando i rapporti con l’ormai ex procuratrice Rafaela Pimenta.

L’esterno olandese vorrebbe mandare in porto il suo passaggio in Premier League vista l’apertura della finestra di mercato sempre più in avvicinamento. A riportarlo è il Daily Mail.

L’articolo Dall’Inghilterra – Inter, Dumfries cambia agente. L’olandese sogna la Premier proviene da Inter News 24.

