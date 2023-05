Dall’Inghilterra – Onana, il Chelsea insiste. I Blues preparano l’offerta all’Inter per il portiere camerunese

Secondo quanto riportato da il Telegraph, il Chelsea potrebbe mettere sul tavolo 40 milioni di sterline per convincere l’Inter a cedere Andrè Onana. Pochettino dovrebbe dare il via libera per il portiere camerunese, con il Chelsea che pianifica il prossimo mercato.

