Roma-Inter, le probabili scelte: Inzaghi pensa a sei cambi rispetto a Verona per la partita di questo pomeriggio

La Gazzetta dello Sport analizza i sei cambi che Inzaghi sta valutando per la partita di questo pomeriggio contro la Roma:

“Darmian, che ha rifiatato mercoledì, tornerà titolare e comporrà la linea a tre dietro con Acerbi (favorito su De Vrij) e Bastoni, mentre in porta di nuovo spazio per Onana. Conferma la presenza di Lukaku dal 1′ con Correa favorito su Lautaro.

In mezzo al campo dopo il turno di riposo contro l’Hellas Verona tornerà titolare Barella e gli altri tre, Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan, si giocheranno le due maglie restanti. La gestione dei cambi di mercoledì (out prima l’armeno e poi il croato; il turco è rimasto in campo fino alla fine) farebbe pensare che Calha sarà inizialmente risparmiato e che poi sarà titolare contro il Milan, mercoledì. Meno dubbi sulle fasce: a destra Dumfries è nettamente in vantaggio su Bellanova; a sinistra, con Gosens out, giocherà Dimarco”.

L’articolo Roma-Inter, le probabili scelte: Inzaghi pensa a sei cambi rispetto a Verona proviene da Inter News 24.

