L’ex portiere Simone Braglia ha espresso il proprio parere riguardo l’imminente confronto di campionato tra Roma e Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia parla del match di domani alle 18 tra Roma e Inter:

ROMA INTER– «Con questa Roma rimaneggiata è abbastanza utopistico che possa vincere contro l’Inter. E’ una partita che dirà tanto sulla lotta Champions. Fare risultato a Roma è sempre difficile per tutti. Ma con un santone come Mourinho, che sappiamo che valore è, anche per l’Inter, più in forma di tutti al momento, sarà difficile»

