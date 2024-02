L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha detto la sua sull’attuale momento dei nerazzurri.

FcInter1908.it ha intervistato Stephane Dalmat che non era molto ottimista prima della trasferta di Roma. “La vittoria con la Roma è un’altra dimostrazione di forza. A essere onesto non me l’aspettavo, avevo anche detto prima che la Roma con il nuovo allenatore e l’ambiente ritrovato sarebbe stata una partita difficile. L’Inter ha tirato fuori carattere ed esperienza in una situazione di difficoltà, sfoderando un secondo tempo straordinario”.

Sul difensore francese

“Per essere onesto non l’avevo mai visto a questi livelli di rendimento. Certo con la nazionale francese e il Bayern Monaco giocava bene, ma delle volte andava in difficoltà perché giocava esterno destro che per me non è il suo ruolo. Adesso che gioca centrale, come chiedeva lui tra l’altro, dimostra di essere fortissimo. Sono contento per lui e per la squadra”.

Sul figlio d’arte

“L’avevo detto a tutte le persone che avevano dubbi sulle sue qualità. L’Inter ha fatto un colpo straordinario. Avere un giocatore così, costato 0 euro, è un capolavoro. E’ forte e intelligente, lo aveva dimostrato anche in Germania e con la nazionale. Poi, certo, ambientarsi in così poco tempo è stato un ulteriore merito per lui”.

Sugli ottavi di finale di Champions League

“Siamo fortissimi, ma dobbiamo accettare l’Atletico Madrid rappresenta comunque un sorteggio complicato. Sono difficilissimi da affrontare. Hanno qualità e mentalità che rispecchia l’immagine dell’allenatore Simeone. Saranno due partite belle da vedere, sono convinto che sarà pronta per questa battaglia che mette in palio il passaggio del turno”.

L’articolo Dalmat: “Pavard sta dimostrando di essere fortissimo, mai visto a questi livelli, Atletico difficilissimo da affrontare” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG