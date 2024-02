Mkhitaryan, parla l’agente: «È un ragazzo perfetto. Ordina la mozzarella al ristorante perché all’Inter gli hanno detto così». Le dichiarazioni di Rafaela Pimenta

Rafaela Pimenta, agente di Henrikh Mkhitaryan, ha parlato così del centrocampista dell’Inter a Cronache di Spogliatoio.

Le sue parole: «È un leader, è intelligente. Un ragazzo che si posiziona politicamente. Ha opinioni, pareri, è padre. Fa tutto nella giusta misura. Un ragazzo perfetto. Più passano gli anni, più migliorano le performance. Come mangia, come vive, tutto perfett. L’altro giorno arriva da Cipriani, un ristorante a Milano, e ordina un pezzo di mozzarella. Lo guardiamo e gli diciamo: ‘Ma come? Vieni qui e prendi una semplice mozzarella’. C’è di tutto! ‘Eh no ma sai Rafaela all’Inter mi hanno detto che devo mangiare il lattosio’. Giorno libero, tutti insieme, con la famiglia e le sorelle. Ma lui ha una disciplina infinita, lo fa volentieri, era contento di stare con noi e non aveva bisogno del vizio alimentale. A lui non manca quell’aspetto perché per allungare la carriera, deve fare così. È ricco, è famoso, è un campione, ma lo fa comunque».

L’articolo Mkhitaryan, parla l’agente: «È un ragazzo perfetto. Ordina la mozzarella al ristorante perché all’Inter gli hanno detto così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG