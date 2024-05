L’ex centrocampista Stephane Dalmat ritiene che il suo connazionale sia stato l’uomo più decisivo nel campionato nerazzurro.

Calciomercato.it ha intervistato Stephane Dalmat che ha lodato Marcus Thuram. “Non perché sono francese, però metto Thuram davanti a tutti. Per molti è stata una sorpresa, in tanti avevano dei dubbi quando lui in estate è arrivato a Milano perché non lo conoscevano bene. Io però riponevo molta fiducia in Marcus perché è un grande giocatore e pensavo che potesse fare subito bene all’Inter. Un po’ a dir la verità ha stupito anche me: pensavo facesse delle grandi cose, ma non fino a questo punto. La sua stagione è stata pazzesca tra gol, assist e prestazioni di altissimo livello. Ha cambiato il volto dell’attacco dell’Inter e aiutato ad esempio anche un compagno come Lautaro Martinez a fare ancora meglio sul piano realizzativo rispetto agli scorsi anni. Tra loro due c’è stato subito complicità e questo ha fatto la differenza”.

“Deve restare all’Inter. Ha fatto cose incredibili al suo primo anno, la società deve fare tutto il possibile per tenerlo e non lasciarlo partire. Il calcio però è molto strano, oltre a Lukaku abbiamo visto che anche Onana dopo una grande stagione è andato via. Se dovessi dargli un consiglio, direi a Marcus di restare all’Inter anche perché il prossimo anno ha la possibilità di fare ancora meglio e confermarsi a grandi livelli sia in Italia per vincere nuovamente lo scudetto, sia in Europa per cercare di andare più lontano possibile in Champions League. Poi, se arrivasse davvero un’offerta da 90 o 100 milioni e il club avesse bisogno di fare cassa per questioni di bilancio, allora mettendomi nei panni della dirigenza sarebbe difficile dire di no. Queste però sono scelte che spettano solo all’Inter e dove ovviamente sarà importante anche la volontà del calciatore. Adesso il calcio è cambiato, non ci sono più le bandiere e un giocatore non rimane più dieci anni in una squadra. Thuram però ha ancora margini di miglioramento, è nel pieno della sua carriera e secondo me deve fare almeno un’altra stagione all’Inter”.

