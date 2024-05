L’ex portiere Silvio Proto ha conosciuto l’attuale tecnico nerazzurro quando entrambi erano alla Lazio.

Silvio Proto a Sportitalia ha parlato di Simone Inzaghi e di Tajon Buchanan. “È davvero un fenomeno Simone“.

La bravura dell’allenatore

“Come tecnico, ma poi è proprio una bella persona. Conosce davvero tutto il calcio in Europa, pure i giocatori più sconosciuti del Belgio e della Francia: lui li conosce. È molto intelligente, dà grande fiducia alla sua squadra. Lo sapevo che un giorno avrebbe vinto lo Scudetto: ha la mentalità da grande allenatore e la trasmette alla sua squadra. Ho solo un dispiacere per il suo percorso“.

Tajon Trevor Buchanan

Il rammarico

“La sua Inter, dopo una partita pazzesca fatta contro il City, non è riuscita ad alzare la Champions. Guardando il Dortmund quest’anno, sono ancora più sicuro che l’Inter sarebbe arrivata in finale al posto suo se solo fosse riuscita a giocare il proprio calcio anche a Madrid, al ritorno degli ottavi”.

Sul canadese

L’ex portiere conosce il canadese perché questi ha giocato fino a dicembre scorso in Belgio al Club Brugge; ecco il suo parere. “Buchanan? Un buon prospetto, ora si deve adattare al campionato italiano, ma credo abbia prospettiva e possa diventare davvero un gran giocatore. Ha la mentalità giusto per capire il sistema di gioco di Inzaghi“.

Su De Ketelaere che ha fatto lo stesso percorso di Buchanan l’anno prima

“Ha fatto decisamente una buona scelta andando all’Atalanta. Perché lui non è uno di quei giocatori dalla forte personalità dentro lo spogliatoio, è piuttosto timido. Non aveva ancora raggiunto dunque lo status adeguato e la forza morale per andare al Milan: per un ragazzino del Bruges ritrovarsi a Milano, è uno step troppo grande, forse”.

