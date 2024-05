Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato dell’attaccamento di Lautaro ai colori nerazzurri.

Javier Zanetti ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul presente e sul futuro dell’Inter a margine della presentazione del fumetto “Pupi nato sotto una stella cadente“. “Sono passati 6 anni da quando è con noi, dopo questo rinnovo saranno altrettanti anni credo. I presupposti ci sono, dipende da ognuno, dai momenti. Come lo vedo io, da quando è arrivato all’Inter, dimostra senso di appartenenza e ci tiene. Poi in futuro non si sa mai, però ha sempre dimostrato questo rispetto anche del pubblico e del tifo”.

La sua volontà

“Lo ha detto anche lui pubblicamente, quando lo vediamo nel quotidiano, lui è felice con noi, la sua famiglia altrettanto. Non solo lui, tutti quelli che sono in rosa hanno manifestato orgoglio nell’indossare la maglia dell’Inter con voglia di continuare. Questo fa piacere, al di là della loro bravura, c’è un valore umano importante e questo fa la differenza”.

Lautaro Martinez

Prossime mosse

“Qualcosa abbiamo fatto, arriverà il momento del confronto per rendere la squadra più competitiva. Vediamo, Inzaghi ha in mente giocatori funzionali al progetto che vogliamo noi”.

Gli obiettivi

“L’obiettivo nostro è essere competitivi e protagonisti, cercando di arrivare fino in fondo. Ci sono altre squadre forti, vanno rispettate ma dobbiamo fare il nostro percorso”.

Su Steven Zhang e la scadenza del prestito di Oaktree

“Ci sentiamo spesso, lui è sempre molto vicino, è stra-felice per la vittoria del campionato. Mancano pochi giorni, la cosa più importante è che tutti lavorino per il bene dell’Inter”.

La crescita di Inzaghi

“Bisogna fare i complimenti per il lavoro che sta facendo con noi. Lui e il suo staff, un lavoro straordinario. Bisogna vivere il presente, mi auguro abbia una carriera come quella di Ferguson, stiamo parlando di un maestro del calcio, L’anno scorso, in un momento soprattutto in campionato quando non arrivavano i risultati, è stato molto criticato. Da parte nostra c’era la sicurezza e la consapevolezza di poterne uscire e lo abbiamo dimostrato arrivando in finale di Champions, quest’anno ha dimostrato il suo valore. Se lo merita, ha mantenuto calma e serenità e si è affidato al suo lavoro e questo alla fine paga”.

L’articolo Zanetti: “I presupposti per il rinnovo di Lautaro ci sono, lui è felice, ecco cosa posso dire sul futuro della società” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG