L’esterno canadese è un oggetto misterioso ma probabilmente era normale andassero così le cose: il nuovo acquisto giocherà nei mesi a seguire.

L’Inter ha già vinto il campionato e le prossime 3 partite, le ultime che la separano dalla fine della stagione, possono essere utilizzate per far giocare qualche seconda linea.

L’ultimo arrivato

È infatti cresciuto il minutaggio di Tajon Buchanan che però è sceso in campo ancora per pochissimo tempo: 21 minuti a Reggio Emilia contro il Sassuolo rappresentano un upgrade visto che in precedenza era entrato solo nel recupero o quasi. L’ex Club Brugge sta studiando il calcio di Inzaghi e sta facendo i conti con una realtà completamente diversa da quella belga. É molto difficile ma non impossibile che giochi da titolare da qui a fine stagione ma la sua presenza in campo sicuramente aumenterà rispetto al passato.

Tajon Buchanan

Scenari futuri

Il Corriere dello Sport sottolinea che per lui le cose potranno solamente migliorare l’anno prossimo visto che ci saranno altri mesi a disposizione per capire cosa vuole da lui il tecnico. Partendo dal presupposto che andrà chiarito il suo ruolo, era arrivato come quinto di destra e invece sta giocando solo a sinistra, c’è da dire poi che al di là di questo Cuadrado quasi sicuramente andrà via mentre il futuro di Dumfries è un rebus. Anche l’olandese potrebbe essere ceduto ed in tal caso il canadese sarà avvantaggiato rispetto ad un nuovo acquisto; sulla sinistra invece Carlos Augusto potrebbe essere utilizzato anche come braccetto visto che una vera e propria riserva di Bastoni non c’è; insomma sulla carta Buchanan avrà parecchio spazio per mostrare le sue qualità.

