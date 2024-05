I nerazzurri affronteranno domani sera gli uomini di Di Francesco in piena lotta per non retrocedere.

L’Inter si prepara al match di Frosinone senza nessun assillo di classifica ma con la voglia di non ripetere la brutta gara effettuata col Sassuolo.

A riposo

La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare il grosso della formazione che scenderà in campo nel Lazio ma è ancora presto per avere certezze. Dovrebbero partire dalla panchina Sommer, Mkhitaryan e Thuram ma anche altri titolari sono “a rischio”. Sicuramente non ci sarà Acerbi i cui tempi di recupero non sono stati divulgati, si pensa che Dimarco possa riprendere il posto sulla sinistra, lo stesso vale per Barella a centrocampo. Lautaro dovrebbe essere titolare, l’argentino vorrà interrompere un digiuno che è ormai molto lungo, il suo ultimo goal realizzato risale a fine febbraio. Nuova opportunità in porta per Audero, dunque.

Emil Audero

I ballottaggi

Tanti sono i dubbi di formazione che verranno chiariti entro domani sera: in difesa Bisseck potrebbe giocare al posto di Pavard sul centrodestra così come Carlos Augusto sul centrosinistra al posto di Bastoni. Asllani potrebbe essere confermato in regia; sulla fascia destra Dumfries vorrà riscattare la brutta prestazione di Reggio Emilia mentre Darmian rappresenta l’usato sicuro. In attacco Arnautovic potrebbe spuntarla su Alexis Sanchez; Thuram difficilmente passerà tutta la partita in panchina come avvenuto nell’ultimo match. Cerca maggior minutaggio a gara in corso anche l’ultimo acquisto Buchanan.

