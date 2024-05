I nerazzurri vorrebbero fare un grande acquisto nel reparto offensivo ma è difficile che si apra lo spiraglio che lo permetterebbe.

L’Inter per la prossima stagione si è già assicurata in attacco l’arrivo a costo zero di Taremi: l’iraniano sostituirà Sanchez a cui non verrà rinnovato il contratto. Ai dirigenti piace molto Albert Gudmundsson del Genoa ma al momento l’Inter non ha spazio né risorse economiche per un altro ingresso in avanti.

L’esperto

Il giornalista Niccolò Ceccarini su TMW ha aggiornato la situazione relativa all’interesse dei nerazzurri per l’islandese. “L’addio di Sanchez verrà compensato dall’arrivo Taremi. I nerazzurri però si vogliono tenere aperte tutte le opportunità. Una di queste è rappresentata da Gudmundsson. L’islandese sta terminando una stagione molto positiva con 14 gol all’attivo a cui si devono aggiungere anche 3 assist. Il Genoa lo valuta più di 35 milioni di euro. Molto dipenderà anche da come si svilupperà il mercato. Un’operazione del genere potrebbe prendere corpo nel caso di una partenza di Arnautovic”.

Valentin Carboni

Il jolly

“A quel punto ecco che l’Inter sarebbe costretta ad intervenire. E Gudmundsson rappresenterebbe una soluzione ideale. I nerazzurri per eventualmente abbassare le richieste del Genoa avrebbero la possibilità di mettere sul piatto della bilancia Valentin Carboni, che in questa stagione è stato ceduto in prestito al Monza. Per ora solo un’ipotesi ma che più avanti potrebbe diventare sempre più concreta”. Il collega non menziona la formula con cui sarebbe ceduto l’argentino: è difficile pensare che venga dato ai liguri a titolo definitivo considerato che già lo scorso gennaio l’Inter per lui rifiutò più di 20 milioni da Fiorentina e non solo.

