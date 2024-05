Joshua Zirkzee è il primo obiettivo del Milan per l’attacco. Il Bologna chiede una cifra importante, non mancano le alternative.

Il Milan nel prossimo mercato è deciso a voler acquistare una prima punta di peso, di qualità che possa garantire gol. L’addio di Giroud obbliga la dirigenza a colmare il vuoto lasciato dal francese e, da quanto trapela, non si tirerà indietro dall’investire una somma considerevole per il prossimo numero 9. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. Il duo mercato rossonero sta valutando con perizia su chi sferrare l’assalto decisivo. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha analizzato il tema evidenziando che Zirkzee è ancora in pole, in cima alla preferenze del Milan.

Zlatan Ibrahimovic

Zirkzee primo obiettivo e la richiesta del Bologna

Joshua Zirkzee è la punta di diamante di un Bologna che sta brillando, incantando in Serie A, ormai prossimo alla qualificazione in Champions League. L’olandese è stato il motore trainante di un cammino splendido, e ciò che ha acceso le sirene di mercato. In particolare quelle del Milan che lo ha messo in cima ai suoi desideri. Il club di Saputo – sottolinea Tuttosport – non se ne libererà a cuor leggero, è verosimile infatti ritenere che non lo farà per meno di 60-65 milioni. Sul giocatore dei felsinei inoltre si registrano gli interessi di Inter e Juventus, oltre che dell’Arsenal. Sempre viva poi la possibilità che il Bayern Monaco possa esercitare la sua opzione di recompra, fissata a 40 milioni.

Le alternative

Come detto le alternative non mancano, affatto. Sul taccuino di Ibra e Moncada figurano infatti anche i nomi Benjamin Šeško (RB Lipsia), Santiago Giménez (Feyenoord), Viktor Gyökeres (Sporting Lisbona), Jonathan David (Lille) e Serhou Guirassy (Stoccarda). La sensazione è che il Milan valuterà ognuno di questi nomi con la volontà di coniugare al meglio investimento e apporto tecnico.

