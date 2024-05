L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha caricato i suoi in vista della sfida ai rossoneri di sabato prossimo.

Claudio Ranieri ha parlato di Milan-Cagliari in conferenza stampa; ecco le sue dichiarazioni. “I ragazzi stanno bene, per forza di cose. Sappiamo che ci giochiamo la stagione in queste tre partite. Tre mesi fa avremo firmato per questa situazioni, ma siamo pronti”.

Sul Milan

“Ha tanti campioni e non la scopro io. E’ una squadra che ha segnato più di tutti da palla inattiva. Dovremo fare una gara eccelsa, come contro Atalanta, Inter e Juventus. Se i rossoneri sono in un momento negativo lo vedremo al termine della gara. Ripeto, il Milan ha grandi campioni e noi dovremo fare la nostra partita”.

Cagliari spesso ripreso da situazioni di vantaggio

“Generalmente tendiamo di contro a rimontare. Preferirei sempre andare in vantaggio, poi le gare vanno in determinata maniera”.

Nella foto: Leonardo Pavoletti

Sulla formazione

“Turnover per la gara col Sassuolo? No, dovremo fare la nostra partita con il meglio che ho a disposizione“.

I singoli

“Yerry Mina ha lavorato parzialmente con noi, e questo è un buon segno. Petagna e Pavoletti non sono al 100%, ma è importante avere più scelte”.

L’ultima gara contro una Fiorentina che potrebbe pensare alla finale di Conference

“Penso alla gara contro il Milan, ma aldilà di ciò faccio il tifo per tutte le squadre italiane impegnate in Europa”.

Ipotesi playoff e playout

“Direi di no. Sono un conservatore, ma per la Serie B è un metodo ‘simpatico ‘”.

L’articolo Ranieri: “Il Milan è la squadra che segna di più da palla inattiva, noi ci giochiamo la stagione in 3 partite” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG