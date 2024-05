Francesco Letizia ha approfondito il tema del prossimo allenatore del Milan, ipotizzando la presenza di un ipotetico Mister X.

La panchina del Milan è sempre più un rebus, complicato da capire e risolvere. Si rincorrono nomi, indiscrezioni e ipotesi, senza mai arrivare ad una conclusione certa. E’ il gioco del mercato, che di certo non si sposa con la curiosità legittima dei tifosi di conoscere il nome del futuro tecnico della propria squadra del cuore. Francesco Letizia, nel suo editoriale per Sportitalia, ha sviscerato la questione ipotizzando qualcosa che avrebbe del clamoroso.

L’asso nella manica di Furlani

Francesco Letizia, in merito al nuovo allenatore del Milan, ritiene che Giorgio Furlani possa avere un asso nella manica, una sorpresa che potrebbe accendere la fantasia dei tifosi. A tal proposito afferma che “è altamente probabile, per non dire sicuro, che Giorgio Furlani abbia l’asso nella manica, o addirittura già sul tavolo. L’allenatore del Milan 2024-2025 sarà Mister X. E se così fosse, per i tifosi del Milan non sarebbe una buona notizia. Ma una notizia straordinaria“.

Capitolo allenatori

Il giornalista ha poi approfondito il capitolo allenatori, analizzando i profili degli allenatori accostati al Milan nelle ultime settimane. Su Conceicao ha affermato che “avrebbe la cifra “umana” per allenare questo Milan probabilmente. E da un punto di vista tattico, è preparato e mette in campo una squadra equilibrata: in più conosce l’ambiente italiano, parla la lingua e non manca di personalità. Un 8 bello pieno insomma. Certo ha anche dei difetti: uno su tutti, l’ombra di Jorge Mendes che si porta dietro, che, per una società che fa del pagare pochissime commissioni agli agenti il suo fiore all’occhiello, non può passare inosservata“. Su Lopetegui invece il giornalista è convinto che “la dirigenza del Milan, come dicevamo la scorsa settimana, ha utilizzato il sacrificio del basco ex Siviglia per mandare un messaggio forte ai tifosi: abbiamo capito cosa volete, abbiamo capito come lo avete capito voi di cosa questa squadra ha bisogno”. Su Fonseca invece ritiene che “è stato ormai messo in stand-by per gli stessi parametri, con l’aggravante della sconfitta in rimonta subita domenica dal Lione”. Infine il nome di Maurizio Sarri “non ha acceso le fantasie di nessuno a Casa Milan”.

