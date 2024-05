Riccardo Trevisani ha espresso molti dubbi in merito al futuro del Milan e alle sue possibilità di vincere, in tempi brevi, uno scudetto.

La stagione che volge al termine, nonostante il secondo posto in classifica, ha decisamente l’amaro in bocca. Questo è senz’altro dovuto dal clima pesante che si respira attorno a questa squadra, amplificato da una contestazione silenziosa ma al contempo rumorosa. Rumorosa nei contenuti, nei temi espressi ed esposti in Curva Sud che, inevitabilmente, suggerisocno riflessioni più approfondite sul Milan e sul suo futuro. Riccardo Trevisani, intervenuto a Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la situazione dei rossoneri alimentando forti dubbio per l’immediato futuro.

Gerry Cardinale

Poche speranze di vincere

I tifosi del Milan sono preoccupati, se non tutti almeno una buona fetta di essi. Temono infatti che la linea imprenditoriale intrapresa dal Milan e dalla sua dirigenza non possa portare a successi sportivi. Il timore infatti è quello di vivere anni di anonimato e mere presenze, senza però vincere nulla. A sostenere questa tesi si aggiunge anche Riccardo Trevisani il quale afferma che “il Milan non tonerà prestissimo a fare la finale di Champions League, così come non tornerà prestissimo a vincere uno Scudetto. Magari è un pronostico che sbaglio, ma se la critica è: “la società sia più chiara, prenda un allenatore vincente, cambi Pioli e migliori il roster”. io sono perfettamente d’accordo. Se la critica è: “il Milan è fortissimo, Pioli è uno stupido”, io non sono d’accordo”.

Gli obiettivi della società

Analizzando i numeri dell’attuale dirigenza i conti non tornano. L’idea che questa proprietà non voglia vincere è quanto mai distante dalla realtà, e anche dal volume di spesa che ogni anno effettua sul mercato. I risultati, oltretutto, non mancano ad arrivare: uno scudetto, una semifinale di Champions League e un secondo posto ormai in tasca. Il progetto del Milan è giovane, inizia a muovere i suoi passi ora. Siamo d’accordo che il prossimo mercato darà chiare indicazioni sul futuro, in virtù di quanto annunciato dalla proprietà per bocca di Furlani: “pochi acquisti ma mirati, qualità e non quantità”.

